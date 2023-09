Intelligenza artigiciale Se ne parla allo Spazio Betti

’Macchine intelligenti. Limiti, usi, prospettive dell’intelligenza artificiale’ è un ciclo di incontri sul tema dell’intelligenza artificiale che si svolge i primi tre martedì di settembre a SpazioBetti, Fermo. Cos’è importante sapere sull’intelligenza artificiale? Come può esserci utile e cosa dobbiamo davvero temere? Durante tre aperitivi nel cortile interno di largo Mora si riuniranno tre diverse voci esperte di IA, per provare a dare risposte e ad aumentare le domande, per condividere idee e dialogare degli gli sviluppi più recenti, delle sfide e delle prospettive future di questa tecnologia rivoluzionaria. Oggi alle 18,30 sarà ospite Pietro Monari, fisico e musicista, che parlerà dell’importanza dell’Intelligenza Artificiale nella vita quotidiana.