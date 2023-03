Intelligenza emotiva a scuola

Confindustria Ascoli Piceno attraverso il progetto ’Educaption’ rafforza la collaborazione con le scuole di Secondo grado, già avviata con la sottoscrizione del Protocollo Provinciale Scuola-Industria. Febbraio è stato il mese dell’Intelligenza emotiva per gli studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti ’C. Ulpiani’ e ’E. Fermi-G. Sacconi-A. Ceci’ di Ascoli, dell’IIS ’Antonio Guastaferro’ di San Benedetto e dell’IIS ’Fazzini-Mercantini’ di Grottammare. In quest’ultima edizione 312 alunne ed alunni, divisi in gruppi, hanno partecipato ad formazione d’aula ed esercitazioni di gruppo, finalizzate a rendere i giovani consapevoli di sé stessi e della propria capacità di gestione delle emozioni. Gli interventi sono stati realizzati da due esperti formatori: Ambrogio Scognamiglio docente presso l’ Università Cattolica ’A. Gemelli’, facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di comunicazione medico-paziente e intelligenza emotiva in ambito sanitario e Rossana Previdi, psicoterapeuta, formatrice esperienziale.

La vice presidente di Confindustria Ascoli con delega all’Education, Roberta Faraotti, ha ringraziato le presidi che, dopo aver manifestato un reale fabbisogno, hanno colto questa opportunità proposta dal sistema Confindustria: "La nostra iniziativa va verso la giusta direzione visto il legislatore ha recentemente approvato la proposta di legge sulle disposizioni in materia di insegnamento sperimentale dell’educazione all’intelligenza emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado". "Ringrazio sentitamente Confindustria per l’opportunità che ci ha offerto – ha dichiarat Marina Marziale, dirigente dell’Ipsia Guastaferro di San Benedetto – in quanto gli studenti, guidati dai due formatori d’eccezione, sono stati in grado di riflettere sulle loro capacità emotive ed emozionali".

"Hanno vissuto un’esperienza memorabile che li ha coinvolti totalmente" commenta Rosanna Moretti, dirigente dell’IIS Celso Ulpiani.