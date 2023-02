Intercettato un pacco con smartphone per i detenuti

Telefonini e droga da consumare, ma anche spacciare. Questi i "beni" più ambiti da molti detenuti delle carceri. Una situazione che coinvolge anche il carcere di Ascoli dove sono tanti i tentativi di introdurre materiale illecito. Proprio in questi giorni gli agenti di polizia penitenziaria in servizio nella casa circondariale di Marino del Tronto hanno intercettato un pacco che, tra i generi alimentari che conteneva, celava anche l’illecita presenza di 4 smartphone e 4 microcellulari con 8 sim card. Erano indirizzati ad un detenuto napoletano, ristretto nella sezione alta sicurezza. I tentativi sono molteplici, come sempre originali sono i sistemi che si cerca di attuare per far entrare in carcere la merce vietata. In questi giorni abbiamo riferito di un processo ad un detenuto siciliano al quale era stato inviato un pacco con cannoli che al loro interno celavano un telefonino. A giugno dell’anno scorso un sambenedettese è stato denunciato perché la madre gli ha fatto avere un telefonino nascondendolo dentro una seppia ripiena. Per introdurre la droga viene talvolta usato anche il sistema di appiccicarla (nel vero senso della parola) ai francobolli con cui vengono affrancati lettere o pacchi.