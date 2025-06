Interdetta anche Castellano Sisto V

Da lunedì 23 giugno sarà interdetta al transito via L. Castellano Sisto V, nelle modalità e secondo il cronoprogramma successivamente evidenziato. Si fa presente che i residenti e i titolari di passi carrabili di via L. Castellano Sisto V e delle vie afferenti potranno raggiungere le zone interdette, nei tratti non interessati dai lavori, attraverso percorsi alternativi, secondo le modifiche alla viabilità che verranno di volta in volta poste in essere (e di seguito specificati). Durante i weekend, invece, il transito veicolare in via L. Castellano Sisto V sarà regolarmente garantito a tutti gli utenti.

La prima fase dei lavori interesserà il tratto da Via M. D’Azeglio a Rua dei Marsi.