Interlenghi: spendere soldi non basta

"Il calo demografico, la chiusura di imprese commerciali piccole e medie, il reddito pro capite più basso della Regione Marche, servizi sanitari allo stremo, infrastrutture ridicole per un territorio che necessita di interventi chiari, una disoccupazione strisciante, l’aumento degli interventi socio assistenziali sotto il profilo strettamente economico (aiuto per pagare affitti, se non per mangiare), fanno sì che la strategia di governo di Fermo mostri tutte le sue debolezze". Sono le parole del consigliere comunale di minoranza Renzo Interlenghi che interviene dopo la sparatoria di alcune notti fa a Lido Tre Archi. "Spesso – aggiunge – abbiamo sentito il nostro sindaco Calcinaro affermare che a Lido Tre Archi la situazione è sotto controllo. Ma di chi? Di certo non da parte dell’amministrazione comunale che si trincera dietro la mancanza di competenze specifiche.

Ci vuole ’tolleranza zero’ verso ogni forma di criminalità e occorre disarticolare la catena dello spaccio, non basta spendere qualche decina di migliaia di euro".