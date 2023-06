Internazionale di malacologia Cupra Marittima esalta i suoi gioielli

Sabato scorso a Cupra Marittima è stata inaugurata la 47ª Mostra internazionale di Malacologia, con grande partecipazione di pubblico e la presenza di molte autorità. A presenziare la cerimonia è intervenuto il presidente del consiglio superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici professor Gerardo Villanacci, l’assessore regionale alla Pesca Marittima Andrea Maria Antonini, il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, il sindaco di Cupra Marittima, Alessio Piersimoni, il procuratore della Corte dei Conti, Giuseppe De Rosa e tanti malacologi da tutta Italia. I fratelli Tiziano e Vincenzo Cossignani, promotori e deus ex machina del Museo cuprense, di rilevanza mondiale, hanno presentato i progetti futuri della struttura. Durante la cerimonia inaugurale è stato consegnato il premio ’Una Vita per la Malacologia 2023’ al palermitano Riccardo Giannuzzi Savelli, già presidente della Società Italiana di Malacologia ed autore di oltre 50 pubblicazioni. La consegna del riconoscimento è avvenuta alla presenza dei premiati degli ultimi due anni: Paolo Russo di Venezia e Bruno Sabelli di Bologna. Riconoscimenti speciali sono stati assegnati all’artista sambenedettese Patrizio Marcelli e al giornalista Antonio De Signoribus. Nell’occasione è stata presentata da Noris Rocchi, presidente dell’associazione ’Chi mangia la foglia’ la ’Concola Cuprense De.Co.’. Un marchio di qualità Comunale teso a valorizzare le eccellenze locali, sui cui gli attuali amministratori puntano molto per l’economia del paese. Fra le nuove sezioni presentate ,hanno particolarmente attratto i partecipanti i 4 nuovi dinosauri del Madagascar, da poco acquisiti, e una straordinaria collezione di piatti da ostriche francesi della metà del secolo scorso. Nel mese di giugno il Museo è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 20.

ma. ie.