Interrogazione sui giornalisti. Interviene Elisei

L’interrogazione presentata da alcuni consiglieri di maggioranza, relativa al presunto conflitto d’interesse di alcuni giornalisti del Piceno che sono anche dipendenti pubblici, scalderà il consiglio comunale previsto per oggi pomeriggio alle 15 al palazzo dei Capitani. Sulla vicenda, ieri, è intervenuto anche il presidente dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche, Franco Elisei, che ha avuto un colloquio con il sindaco Marco Fioravanti. Nella telefonata, Elisei ha cercato di chiarire con il sindaco i motivi e i reali obiettivi di una interrogazione che nella sua genericità metteva in discussione la libertà di stampa e il diritto di critica, inaccettabile in democrazia, con effetti controproducenti per tutte le parti in causa. Il presidente Elisei ha sottolineato che la figura di impiegato non è incompatibile con una collaborazione giornalistica, a meno che non lo impedisca l’ente di riferimento. E a meno che il giornalista non sia inquadrato come ufficio stampa generando, solo in tal caso, un presunto conflitto d’interesse. "L’amministrazione o la parte politica che si ritiene denigrata senza motivo, ben distinguendo però il legittimo e garantito diritto di critica, anche politica, da una paventata lesione dell’immagine dell’ente, può avvalersi di tutti i mezzi previsti dalla legge e dalle norme deontologiche per far valere la propria tesi – spiega Elisei –. Siamo sicuri che il sindaco Fioravanti nella risposta che darà all’interrogazione, nell’ambito del consiglio comunale, terrà conto degli aspetti chiariti durante la telefonata". Nell’ordine del giorno della seduta odierna, comunque, figurano anche la situazione degli impianti sciistici di Monte Piselli, i disagi vissuti recentemente dagli studenti di alcune scuole superiori cittadine e l’insediamento della Link University nel Piceno, oltre alla situazione del punto nascite all’ospedale Mazzoni.