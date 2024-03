Interrompe la relazione, subito dopo inizia l’incubo

Stalking, diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti, violenza privata, minaccia grave. Questi i reati di cui deve rispondere un ascolano di 51 anni difeso dagli avvocati Valentino Mascetti e Camillo D’Angelo. Davanti al giudice Domizia Proietti è iniziato il processo a suo carico scaturito dalla denuncia di una donna che aveva avuto con lui una relazione e che nel procedimento penale si è costituita parte civile, assistita dall’avvocato Alessandro Angelozzi. I problemi della coppia sono esplosi a novembre 2021 quando lei ha voluto interrompere la relazione. Una decisione che lui non accettava e allora ha posto in essere una serie di comportamenti gravemente molesti, con messaggi zeppi di epiteti e insulti e la minaccia di diffondere video estremamente privati che le aveva girato quando i due stavano insieme. La minacciava anche di farle perdere la custodia della figlia minorenne. Decine di messaggi le avrebbe inviato intimandole di "chiedergli scusa in ginocchio" altrimenti avrebbe diffuso i video intimi e le foto in cui lei era nuda. La donna lo denunciò e questo non fece altro che esacerbare ulteriormente l’animo dell’ascolano che minacciò di presentarsi a casa di lei che, talmente impaurita, chiamò la polizia.