"Intervenire su letti e personale"

Tra le sei in Italia con il più basso tasso di mortalità in seguito all’infarto, anche l’unità operativa complessa di cardiologia dell’ospedale ‘Mazzoni’ non è purtroppo esente da criticità conseguenti alla carenza di posti letto e personale. Tra i reparti fiore all’occhiello della sanità marchigiana grazie ad un’ottima equipe medica, lo stesso è stato oggetto di un’assemblea del personale che vi opera. Durante l’incontro gli operatori del comparto dell’unità operativa hanno illustrato i problemi di carattere tecnico e organizzativo ai rappresentanti sindacali del NurSind. "E’ emerso – dice il segretario territoriale del Nursind, Maurizio Pelosi –, tra le altre problematiche, che ai 18 posti letto assegnati c’è costantemente un’aggiunta di 3 letti bis collocati in spazi sprovvisti di erogatori di ossigeno personalizzati. E ancora, in reparto c’è un solo aspiratore portatile a rotelle, chiaramente obsoleto e mal funzionante, non viene assicurata la stabilità del personale a tempo determinato con frequenti spostamenti di reparto. Chiediamo di ampliare la dotazione organica con personale infermieristico e Oss, soprattutto nel turno notturno, di programmare lo smaltimento delle ferie residue 2022 e 2023, di concordare i cambi turni al personale per tempo, di redigere la turnazione di lavoro attenendosi al regolamento ex Asur, di rendere disponibile il turno di servizio del mese successivo entro il 20 del mese precedente".