"Intervenite su quel ponte, è pericoloso"

I cittadini alzano la voce sulle pessime condizioni in cui giace il ponte in legno, che collega la frazione di Villa Sant’Antonio al centro commerciale ‘Città delle stelle’: "Adesso basta – dichiarano –, occorre un intervento celere di manutenzione per non creare ulteriore disagio a le persone che tutti i giorni fanno quel percorso per fare spesa o recarsi semplicemente dall’altra parte della città".

"Questa situazione – proseguono i residenti – è stata più volte sottolineata. Il comune di Ascoli, competente per territorio, deve intervenire al più presto su una situazione che è diventata estremamente pericolosa e ripristinare le condizioni di sicurezza. Sul ponte mancano le tavole, chi si prende la responsabilità se dovesse accadere qualcosa? Ci siamo rivolti più volte ai politici, ai giornali e anche al direttore del centro commerciale, per sottolineare l’importanza di quel ponte in legno, transitato da tantissime persone, ma nonostante le nostre richieste e proteste, siamo rimasti inascoltati".

I cittadini da tempo lamentano questa situazione. Il percorso per raggiungere la struttura, si snoda sotto il ponte della ferrovia, mostra situazioni di degrado avanzato tanto da risultare pericoloso per chi transita. Il ponte ferroviario è tutto imbrattato dai writers, l’intero sentiero è pieno di immondizia, un’autentica discarica a cielo aperto, degno del terzo mondo. Eppure il ponte in legno tutti i giorni è utilizzato da tante persone, in particolare da anziani e ragazzi, quindi si tratta di una struttura necessaria.

La cosa più grave è che le lamine di pavimentazione, in alcuni punti, risultano inesistenti, in altre basculanti, sconnesse e sollevate con rischio di inciampo e caduta. Ci dovrebbe essere anche una cartellonistica che metta in allerta chi transita.

Maria Grazia Lappa