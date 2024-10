Interventi alla ferrovia: cambia la viabilità

Al via i lavori di manutenzione straordinaria sull’asse ferroviario: la provincia di Ascoli Piceno, in accordo con Rete Ferroviaria Italiana, ha emanato un’ordinanza di modifica alla viabilità in via Scarlatti per consentire l’esecuzione dell’intervento. La disposizione, di fatto, coinvolge l’arteria di traffico portodascolana da ieri a venerdì 18 ottobre, termine entro il quale si stima che le operazioni giungeranno a conclusione. Nello stesso periodo, oltre a via Scarlatti, sarà chiusa al traffico anche la rampa di accesso alla strada provinciale Sp227, ovvero il raccordo Ascoli Mare - Porto d’Ascoli. Più nel dettaglio, l’iniziativa di manutenzione sarà effettuata sulla trave di collegamento del sottopasso ferroviario al chilometro 292+200. Il tutto in ottemperanza del Decreto ‘Ponti’ (Dm 225/2021), con l’obiettivo di ripristinare il calcestruzzo ammalorato sul cavalcavia in corrispondenza dello svincolo. Da ieri al 18 ottobre, dalle 7.30 alle 17.30 è disposta l’interruzione al transito veicolare e pedonale in via Scarlatti, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via G. Martucci e l’intersezione con piazzale Aldo Moro, per entrambe le direzioni di marcia.

Si comanda anche la direzione obbligatoria a sinistra, in via Scarlatti, all’intersezione con via Martucci, per i veicoli che procedono con direzione di marcia nord-sud, nonché la direzione obbligatoria a destra in via Scarlatti, all’intersezione con via Cherubini, per i veicoli che procedono con direzione di marcia sud-nord. La Municipale inoltre avverte che, in conseguenza del divieto di transito disposto per l’area interessata dall’intervento, la circolazione e la sosta dei veicoli sulle strade che adducono al cantiere sarà di fatto limitata.

Motivo per il quale si provvederà a collocare idonea segnaletica di preavviso in via del Mare e lungo via Sgambati al fine di far intraprendere percorsi sostitutivi e di eludere l’interruzione stradale. Percorsi alternativi che vengono indicati dagli stessi uffici comunali. In direzione sud-nord ci sarà la possibilità di transitare per via Mare, la rotonda Salvo D’Acquisto e proseguire sul lungomare, oppure inoltrarsi in via Musone, continuare in via Enrico Mattei e confluire in viale dello Sport. In direzione nord-sud, invece, si potrà imboccare via Serao da via Sgambati, per poi andare in via dei Mille. In alternativa, sempre da via Sgambati, sarà possibile entrare in via Ponchielli e terminare così in viale dello Sport.

Giuseppe Di Marco