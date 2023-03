Interventi per le scuole Carassai e Centobuchi, stanziati i finanziamenti per le due primarie

Il Ministero dell’istruzione ha pubblicato l’elenco dei 399 interventi di edilizia scolastica indicati dalle Regioni, a seguito dello stanziamento di risorse aggiuntive avvenuto con decreto del Ministro del 7 dicembre 2022 e finanziati con circa 936 milioni di euro di risorse nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che Comuni e Province potranno immediatamente attuare. Il quaranta per cento dei finanziamenti è stato riservato al Mezzogiorno. Tra gli enti beneficiari nelle Marche, dove gli interventi riguarderanno complessivamente nove scuole, ci sono anche due Comuni del Piceno: Monteprandone e Carassai.

Nel primo l’istituzione scolastica beneficiaria è l’Istituto comprensivo, nello specifico la scuola primaria di Centobuchi, la tipologia prevalente dell’intervento è ‘sostituzione edilizia’ e l’importo del finanziamento richiesto è di 4.998.514 euro. A Carassai beneficiari sono la scuola d’infanzia e la scuola primaria, la tipologia prevalente dell’intervento è ‘sostituzione edilizia’ e l’importo del finanziamento richiesto è di 2.531.600 euro. A livello regionale sono risultati, rispettivamente, quarto e quinto in graduatoria. Complessivamente, nelle Marche, il finanziamento richiesto ammonta a 27.502.081.94 euro. Gli interventi sono dedicati a messa in sicurezza degli istituti, riqualificazione, adeguamento sismico e antincendio, eliminazione delle barriere architettoniche e sono stati individuati nei Piani presentati dalle Regioni entro lo scorso 17 febbraio. I Comuni e le Province possono avviare subito la definizione delle progettazioni e le procedure per l’appalto dei lavori. Con successivo decreto verranno autorizzati alcuni ulteriori interventi, utilizzando i residui della programmazione. Ieri, intanto, a palazzo Chigi, il ministro per la protezione civile, Nello Musumeci, e il commissario alla riparazione e ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli, hanno illustrato le azioni innovative del Decreto ricostruzione, approvato in via definitiva il 7 marzo da parte della Camera dei deputati. Nello stesso sono state varate misure particolarmente importanti e a lungo attese.

Al fine di rafforzare l’aggregazione delle comunità locali, è stata introdotta la norma che deroga stabilmente al numero minimo degli alunni che sono richiesti per la formazione delle classi fino all’anno 2028-2029. "L’auspicio che il governo ha voluto trasmettere con il dl sisma – dice Castelli – è che i territori del centro Italia colpiti dal terremoto non diventino mai marginali o residuali. Il provvedimento prevede che i comuni del cratere possano formare le classi scolastiche, fino al 2029, secondo le norme vigenti, strumento che potrà essere molto utile per battere la desertificazione dei territori".

Lorenza Cappelli