Intervento al porto per la navigazione Intanto i piccoli fratini hanno iniziato a volare

Un intervento urgente da avviare a Porto San Giorgio entro questo mese: occorre spostare della sabbia in ambito portuale per il recupero della navigabilità in sicurezza, un professionista si occuperà delle tre fasi progettuali. E c’è la volontà del Comune di proseguire nella ricerca di finanziamenti pubblici per il miglioramento strutturale del porto: questi i temi trattati dell’incontro tra Comune, diportisti, operatori economici. Intanto c’è una buona notizia per la costa, comunicata dalla Lipu: i fratini nati 47 giorni fa nell’area a loro dedicata nel litorale nord si sono involati, cioè hanno conquistato l’indipendenza: "Un grazie ai volontari dell’associazione e alla sensibilità dimostrata dal Comune".