Intervento, il "grazie" per i medici

La famiglia Brandimarti di Castel di Lama intende formulare un vivo ringraziamento al dottor Gianluca Guercioni del reparto di medicina dell’ospedale Mazzoni di Ascoli, per aver compiuto un autentico miracolo di Natale. "Il dottore – raccontano i familiari – ha effettuato un delicatissimo intervento chirurgico, che molti si erano rifiutati di fare e avevano sconsigliato, in questa maniera ci ha permesso di far tornare a casa per Natale il nostro caro familiare, cosa che ormai non pensavamo potesse realizzarsi. Vogliamo ringraziare ed esprimere tutta la nostra riconoscenza per la sua alta professionalità e umanità, che non dimenticheremo mai. A Guercioni vogliamo esprimere profonda riconoscenza per averci fatto il regalo di Natale più bello al mondo".