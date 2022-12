Intervento ok, l’acqua è tornata dopo i disagi

E’ stato completato l’intervento di sostituzione della pompa danneggiata in uno dei pozzi della sorgente di Capodacqua. Un guasto che ha messo in seria difficoltà alcuni comuni serviti dall’acquedotto del Pescara gestiti dalla Ciip Vettore chiamata a risolvere nel più breve tempo possibile una crisi idrica che ha procurato tanta preoccupazione e che di fatto è durata tre giorni. Ieri l’acqua è tornata in tutte le zone in difficoltà nei comuni di Castel di Lama, Castorano, Offida, Spinetoli, Acquaviva Picena, Monteprandone, Grottammare, Cupra Marittima, dove sono stati patiti i maggiori disagi tanto da dover far ricorso anche alle autobotti della Ciip e di una ditta privata.

Un’altra ditta privata ha lavorato insieme agli operai della Ciip che hanno dovuto sospendere le ferie natalizie per risolvere la situazione che si è determinata il giorno di Natale, intorno alle 17, quando i sistemi di controllo da remoto hanno segnalato il guasto alla pompa di profondità di un pozzo. E’ stato necessario l’utilizzo di una particolare gru con un braccio lungo (della ditta privata) per tirare fuori la pompa danneggiata e sostituirla con una nuova. C’è poi voluto tempo per rimettere "a sistema" tutto l’impianto così da consentire ieri mattina alla Ciip di annunciare la fine dell’emergenza e il ritorno alla normalità. Questo però non consentirà di interrompere la sospensione delle chiusure notturne che era stata invece stabilita prima di Natale per venire incontro alle esigenze dell’utenza. Per cui rubinetti resteranno senza acqua corrente dalle ore 22 alle 6 di mattina a Servigliano, Santa Vittoria in Matenano, Fermo, Monte Giberto, Lapedona, Ortezzano, Castorano, Spinetoli, Offida, Acquaviva Picena, Monteprandone, Grottammare, Acquasanta, Colli del Tronto, Roccafluvione, Castel di Lama, Monsampolo, Montottone, Pedaso, Altidona, la zona panoramica di Santa Lucia a San Benedetto e Mozzano.

Peppe Ercoli