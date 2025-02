Intervista al rettore: "Univpm in salute, le matricole sono 5.500. Ottimi numeri nel Piceno"

E’ l’argomento della settimana. L’insediamento, dato quasi per certo, della Link University nelle Marche, con l’arrivo ad Ascoli dei corsi di Medicina e Chirurgia, continua a far discutere. Nell’apprendere la notizia, non hanno fatto i salti di gioia i rettori delle Università delle Marche (Camerino, Macerata, Politecnica delle Marche e Urbino), preoccupati per i risvolti che tale realtà privata potrebbe avere sulle iscrizioni nelle facoltà pubbliche. Rettori che hanno chiesto lumi alla Regione per "approfondire queste tematiche – si legge nella nota diffusa qualche giorno fa – e valutare insieme strategie condivise per e salvaguardare il futuro del sistema universitario regionale". Il tutto, tra l’altro, in un anno che si preannuncia straordinario per alcune università, come la Politecnica delle Marche, come conferma il rettore Gian Luca Gregori.

Professore, come sta l’Univpm? "Siamo in salute. E quest’anno abbiamo raggiunto il numero di 5.500 matricole. Un altro record, che ci dà grande soddisfazione. Numeri importanti che dimostrano come il nostro ateneo stia crescendo sempre di più, anno dopo anno. Ad Ascoli, ad esempio, ogni corso riscuote molti apprezzamenti. Per la seconda volta ci sarà quello di Radiologia, ma anche Scienze Infermieristiche e Fisioterapia sono molto gettonati. Lo stesso discorso vale per i corsi attivati a San Benedetto, tra i quali la triennale in ‘Management per la valorizzazione sostenibile delle aziende e delle risorse ittiche’. Ripeto, parliamo di numeri davvero significativi".

Che rilevanza hanno, per il territorio, questi risultati che ci ha appena confidato? "Fondamentale. Assolutamente fondamentale. Tra l’altro, in merito ai corsi sanitari, la nostra Università permette di formare figure specifiche e altamente professionali. Ripeto, la Politecnica delle Marche è una realtà in salute e in crescita continua".

Pertanto, che idea si è fatto dell’arrivo della Link University anche nel Piceno? "Su questo argomento preferisco non dire nulla. Tra l’altro, siamo ancora in attesa del documento da parte della Regione. Abbiamo già espresso il nostro punto di vista in un recente comunicato".

Per il futuro, invece, la Politecnica amplierà ulteriormente il ventaglio dei corsi proposti? "Vedremo. Ovviamente l’intenzione è sempre quella di crescere. Per quest’anno l’offerta formativa non potrà cambiare e ci godiamo questo record di iscritti che, ribadisco, ci dà un’immensa soddisfazione".

Matteo Porfiri