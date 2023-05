Intesa con il Demanio Il destino del Colucci

Diocesi e amministrazione uniti all’insegna del cammino sinodale e non solo. Entro il mese di maggio è previsto il raggiungimento dell’intesa tra comune e Demanio. Nell’accordo previsto ci sarà una serie di cessioni relative a immobili, parchi, giardini e altre aree. Tra queste è stato inserito il giardino Colucci che, salvo imprevisti, verrà affidato alla curia vescovile una volta formalizzato il tutto. La gestione dell’ampio spazio rientrerà nell’ambito del progetto ‘adotta un’area verde, un monumento o una via’ lanciato proprio dall’Arengo per favorire la manutenzione di alcune zone della città raccogliendo il contributo offerto dalle realtà presenti sul territorio. Una volta acquisiti gli spazi quindi si provvederà a destinarli alla funzione di parco pubblico. Qui potranno essere svolte alcune attività pastorali, come ad esempio il centenario dello scoutismo ascolano organizzato dall’Agesci e in programma proprio domani e domenica nei giardini di palazzo Colucci dove sarà allestito il campo scout. Nel corso del consiglio comunale di ieri, invece, è avvenuto l’incontro sinodale tra la diocesi e il comune di Ascoli. Presenti per l’occasione anche prefetto, questore e il comandante della caserma dei carabinieri. "Ringraziamo il vescovo che ci offre la possibilità di far parte di questo percorso di ascolto importantissimo – commenta il sindaco –. Abbiamo avuto un incontro con tutti i capigruppo di opposizione e maggioranza per contribuire alla costruzione dal basso di un sentimento comune. Abbiamo tanti giovani e associazioni che posso essere i veri protagonisti della città e del territorio. Ci metteremo al servizio".

mas.mar.