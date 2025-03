"Intitoliamo la strada a Pazienza nel giorno del premio a Mollica"

L’attesa per l’intitolazione di una strada ad Andrea Pazienza a San Benedetto continua, nonostante la decisione sia stata annunciata da mesi. Gino Troli, presidente del Circolo dei Sambenedettesi, ha ufficialmente chiesto al sindaco Antonio Spazzafumo di fissare la cerimonia, proponendo di farla coincidere con il conferimento della cittadinanza onoraria a Vincenzo Mollica, previsto per il 22 marzo. Troli ha espresso con forza questa richiesta, sottolineando il legame tra il grande fumettista sambenedettese e il celebre giornalista: "Il Circolo dei Sambenedettesi accoglie con grande piacere la notizia che il 22 marzo verrà conferita la cittadinanza onoraria a un grande giornalista ma anche artista originale e poliedrico come Vincenzo Mollica che ha, nel corso della breve vita del sambenedettese Andrea Pazienza, intessuto con lui un rapporto di forte amicizia e reciproca stima. Si tratta di un vincolo che si rafforza con la nostra città e di un vero onore per San Benedetto".

Nel suo intervento, Troli ha ribadito l’importanza di questa scelta per la comunità sambenedettese e ha invitato l’amministrazione comunale a mantenere la promessa fatta. "Auspichiamo che in questa importante circostanza venga anche tenuta la cerimonia della intitolazione al grande Andrea Pazienza della attuale Via delle Tamerici, ad uno, cioè, degli artisti più amati e riconosciuti a livello internazionale, che ha avuto a San Benedetto non solo la nascita ma anche un rapporto costante nel corso della vita".

L’area individuata per la nuova Viale Andrea Pazienza è il tratto di lungomare compreso tra la Palazzina Azzurra e il Molo Sud, un luogo significativo per l’artista, presente più volte nei suoi disegni e nelle sue storie a fumetti. Troli ha ricordato l’impegno profuso dal Circolo affinché questa proposta fosse accolta: "Abbiamo a lungo perorato questa scelta proponendola con una lettera dettagliata dell’aprile dello scorso anno al Sindaco Spazzafumo e illustrandola alla città con vari interventi pubblici".

L’auspicio è che il viale possa essere inaugurato proprio da Vincenzo Mollica, nel giorno della cerimonia in suo onore. Il giornalista, nel corso di un incontro al Teatro Concordia, aveva ricordato con affetto il suo rapporto con Andrea Pazienza, raccontando: "Ogni volta che ci incontriamo con Benigni ricordiamo Fellini e Pazienza. Benigni ha detto che Andrea Pazienza è stato come Michelangelo".