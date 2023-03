Intonaco si stacca al primo binario Zona transennata in attesa dei lavori

Un bel blocco di intonaco con qualche pignatta si è improvvisamente staccato dalla tettoia posta a protezione dei passeggeri sul primo binario della stazione di Porto d’Ascoli. Per fortuna non vi erano persone in attesa di treni passeggeri. L’episodio è accaduto nella serata di giovedì ed è stato scoperto intorno alle ore 23,15. Qualcuno si è accorto dell’accaduto ed è scattato l’allarme. Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto che hanno operato fin dopo la mezzanotte per mettere in sicurezza la situazione, staccando, temporaneamente, l’alimentazione elettrica della zona interessata dal crollo. A causare il distacco di alcuni metri quadri di intonaco è stata, probabilmente, un’infiltrazione d’acqua delle piogge dei giorni scorsi. I pezzi pericolanti sono stati fatti cadere, la zona è stata transennata e resa impercorribile, in attesa dei lavori di sistemazione che dovranno avvenire nei prossimi giorni. Dell’accaduto sono state notiziate il settore manutenzione delle Ferrovie dello Stato ed anche il comune di San Benedetto. Vale ricordare che nella stazione di Porto d’Ascoli non vi è personale ferroviario di servizio poiché, teoricamente, dovrebbe essere una stazione automatizzata, ma in realtà non è ancora così. L’importante, ad ogni modo, è che nessuno si sia fatto male.