"Invalsi, rischio logica punitiva"

La recente decisione di inserire l’esito delle prove Invalsi nel curriculum degli studenti di quinto solleva dubbi. L’intento dichiarato è quello di offrire uno strumento oggettivo per monitorare le competenze, ma si rischia di cedere a una logica premiale o, peggio, punitiva. Il curriculum dovrebbe restituire un quadro ampio e dinamico; inserire una valutazione standardizzata rischia di schiacciare la complessità del vissuto educativo entro griglie rigide. In un Paese segnato da disuguaglianze territoriali e sociali, la misura potrebbe penalizzare chi parte da situazioni di svantaggio. Per innovare si deve puntare su una cultura della valutazione formativa, che orienti e valorizzi gli studenti. La riforma va accompagnata con un lavoro culturale che ne chiarisca il senso.