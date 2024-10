Invasione di podisti per l’Happy Run, oltre mille alla 37esima edizione:: "Uno spettacolo suggestivo"

Un serpentone colorato di oltre 1000 partecipanti alla Happy Run, corsa podistica promossa dall’Asd Atletica Porto Sant’Elpidio entrata a pieno titolo ormai tra gli appuntamenti sportivi da non perdere della nostra regione. Anche quest’anno, il colpo d’occhio offerto dall’allestimento della partenza e dell’arrivo della 37ª edizione di questa corsa è stato di forte impatto, ma ancora di più lo è stato vedere la gente che, ieri mattina si è ritrovata per assistere alla partenza della competitiva di 10 km (su percorso cittadino) alla quale hanno partecipato atleti top runner che contribuiscono a dare ulteriore prestigio all’evento sportivo. Bello vedere il gruppone dei partecipanti alla passeggiata (4 km). A dare il benvenuto a podisti e società sportive arrivati in città, il sindaco Massimiliano Ciarpella con la giunta quasi al completo e il presidente di San Crispino Eventi, Mirco Catini (l’evento è inserito nella programmazione della festa patronale). "Uno spettacolo suggestivo vedere gli oltre 1000 partecipanti che hanno letteralmente invaso la città" il commento di Ciarpella complimentandosi con l’Atletica Porto Sant’Elpidio "per l’impeccabile organizzazione e la bella giornata di sport".