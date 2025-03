Invecchiamento attivo e consapevole, si parte

Si aprono oggi a Grottammare Le Giornate del Benessere del progetto ‘Vivere bene sempre’. L’iniziativa voluta dall’Amministrazione comunale, è organizzata in collaborazione con Meding Care, nell’obiettivo di migliorare la qualità della vita, prevenire le malattie croniche e promuovere un invecchiamento attivo e consapevole.

Il progetto prevede incontri formativi con focus su alimentazione e attività fisica: esperti di geriatria e nutrizione forniranno consigli pratici, rispettivamente, nella giornata di oggi al circolo Anziani Ischia I e 29 marzo al Centro sociale Sisto V, via Crucioli, entrambi alle 9.30.

In abbinamento, una campagna di prevenzione sanitaria, con screening gratuiti, sarà disponibile tramite un’Unità Sanitaria Mobile davanti alla Farmacia comunale di via Crivelli, nei giorni 19 marzo (prevenzione urologica) e 24 marzo (prevenzione cardiologica), dalle ore 9.

L’iniziativa è rivolta ai cittadini over 55 di Grottammare, con priorità per chi ha un Isee inferiore ai 18.000 €. È possibile prenotarsi in anticipo chiamando il numero 388.4849986, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 18.