Invece delle bomboniere regalano un parco giochi

Invece delle bomboniere decidono di donare un gioco per il parco Eusebi di Spinetoli. Si sposeranno il 18 maggio e hanno deciso di trasformare le bomboniere in un gioco, che allieterà tanti bambini. I protagonisti sono Simone Mozzoni e Ilaria Del Gatto, che hanno deciso di trasformare questo importante momento di gioia anche in un bell’atto di generosità. "Già da qualche mese - commentano Mozzoni e Del Gatto - avevamo deciso di prendere questa decisione: invece di regalare le classiche bomboniere, abbiamo donato un nuovo gioco alla comunità di Spinetoli, di cui facciamo parte. Ci è sembrato un gesto bello, in vista del giorno più importante della nostra vita. L’amministrazione comunale lo ha posizionato nel parco Eusebi, che è a due passi da casa e, insieme a nostro figlio Santiago, che ha quasi un anno, sarà bello condividerlo con le altre famiglie. Speriamo che anche gli invitati apprezzeranno il gesto, perché i bambini sono il nostro futuro". La coppia ha assistito ieri all’installazione del gioco. Presente anche il sindaco Alessandro Luciani che ha commentato: "Abbiamo provveduto da poco alla sistemazione dell’intera area del parco, che ospiterà tanti bambini di Spinetoli, non posso che esprimere la mia gratitudine per il dono di Simone e Ilaria". Sul gioco la targa: "Quando un bambino gioca il suo gioco riempie l’universo intero".