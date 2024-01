Investe una donna con l’auto: lei è ferita, il suo cane muore

Acquasanta Terme (Ascoli), 6 gennaio 2024 - E' stato denunciato un 40enne che ieri sera intorno alle 20 ad Acquasanta Terme ha investito un cane che era a passeggio con la sua padrona, una veterinaria del posto, uccidendolo.

La donna è rimasta ferita, cadendo a terra a seguito dello strattonamento del guinzaglio. Il cane è morto alcune ore dopo a seguito delle lesioni riportate nell’investimento; illeso un altro cane che era a passeggio con la veterinaria che aveva appena terminato il suo turno di lavoro in ambulatorio nella frazione di Santa Maria alle porte di Acquasanta.

L'uomo, un 40enne del posto, è stato individuato successivamente dai carabinieri in un locale del paese. L’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test. E’ stato denunciato a piede libero per guida di stato di ebrezza e per il reato di uccisione di animale.