Investe e uccide cane, poi se ne va al bar

E’ stata una serata di paura ad Acquasanta quella di venerdì sera dove a seguito di una assurda scorribanda di un automobilista, probabilmente con la mente annebbiata dall’alcol, è morto un cane investito dalla vettura condotta proprio dall’uomo. Ha rischiato tantissimo anche la proprietaria dell’animale, una veterinaria di Acquasanta, che, pur se non investita anche lei dall’auto, è caduta a terra riportando alcune ferite, fortunatamente non gravi. L’uomo è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebrezza e per il reato di uccisione di animale. La sua posizione potrebbe però aggravarsi a seguito di approfondimenti sull’accaduto, visto che ci sono ancora aspetti da chiarire circa una vera e propria volontarietà di investire il gruppetto formato dalla donna e da due suoi cani, uno dei quali è morto mentre l’altro è rimasto illeso. L’episodio inquietante è accaduto intorno alle 20 di venerdì sera.

La donna aveva finito il proprio turno nell’ambulatorio veterinario di Acquasanta e come tante volte stava facendo una passeggiato lungo la strada all’ingresso di Santa Maria per rientrare a casa. Aveva con sé i suoi due cani. Secondo il racconto, alle sue spalle sarebbe giunta una vettura di colore nero che, suonando forte il clacson, l’ha superata. Prudenzialmente la donna si è spinta insieme ai suoi due cani verso il muro di contenimento. Comprensibile la paura, ma il peggio doveva ancora venire.

Poco dopo, infatti, la stessa auto è comparsa di nuovo alle sue spalle, ma stavolta il conducente avrebbe improvvisamente sterzato prendendo in pieno uno dei due cani; lei, strattonata dall’animale che aveva al guinzaglio, è caduta a terra riportando alcune ferite in diverse parti del corpo, fortunatamente non gravi. L’auto investitrice è fuggita lasciando lei sul posto con il cane a terra. Soccorsa dai clienti di un vicino bar, per diverse ore la dottoressa, comprensibilmente sotto shock, ha cercato di rianimare "Lady", questo il nome del cane, ma non c’è stato nulla da fare a causa dell’irreparabile trauma addominale che ha causato il decesso dell’animale. Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Ascoli che hanno ricevuto il racconto della donna che ha descritto l’auto investitrice, a quanto sembra un vecchio modello di Alfa Romeo nera.

L’auto è stata individuata, come anche il proprietario, un 40enne di Acqusanta che, benché si sia rifiutato di sottoporsi all’alcol test, è parso ai carabinieri in evidente stato di alterazione alcolica. L’uomo è stato denunciato dai militari e la sua posizione è ora al vaglio della Procura.

Peppe Ercoli