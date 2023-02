Ascoli, investe pedone e fugge nella notte. Arrestato il pirata della strada

I carabinieri sul luogo dell’incidente

Ascoli Piceno, 13 febbraio 2023 – I carabinieri del Radiomobile di Ascoli, in poche ore, hanno rintracciato e fermato il pirata della strada, che alla guida della sua auto sabato sera ha investito, lungo via Roma, a Castel di Lama, in località Chiarini, un 53enne del luogo, per poi fuggito, a tutta velocità, senza prestare soccorso. Un urto violentissimo, la vittima era rimbalzata per alcuni metri cadendo a terra e riportando numerosi traumi.

Grazie alle testimonianze raccolte i militari ieri mattina sono riusciti ad individuare l’auto, una Fiat Punto bianca, che era parcheggiata nel centro storico di Ascoli. Un lavoro certosino quello delle forze dell’ordine, che sono riusciti a mettere insieme e incrociare tutti i dati raccolti e quindi sono arrivati a individuare il pirata della strada, che alloggiava in un b&b in città. Si tratta di un uomo di circa 50 anni, che è stato fermato e portato in caserma per essere ascoltato. Dovrà ricostruire con esattezza quanto è avvenuto alle 19.17, lungo la strada provinciale per Appignano, teatro dell’investimento. Dopo l’incidente sul luogo erano subito intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Ascoli, che avevano ascoltato l’autista della macchina che precedeva il pirata della strada, testimone dell’incidente.

Secondo i racconti a investire il 53 enne, che procedeva a piedi, ai margini della strada, era stato un’automobile, una Fiat Grande Punto bianca, che procedeva in direzione Chiarini, che aveva grandi adesivi sul vetro posteriore e che a seguito dell’urto aveva riportato la rottura dello specchietto destro. L’auto, nonostante chi la precedesse aveva lampeggiato e cercato di fermarla, dopo l’urto era fuggita a gran velocità, facendo perdere le sue tracce. Intanto le condizioni del 53enne investito e ricoverato a Torrette, rimangono stabili. La vittima, tecnico dell’Agrario Ulpiani, ha riportato diversi traumi non solo agli arti, ma anche al torace e alla testa, le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Per l’investitore è scattato l’arresto, l’uomo è stato denunciato per lesioni gravissime, omissione di soccorso e fuga.

E ieri sera poco prima di cena, sulla Salaria, a Colli, teatro già di un altro grave investimento, è stato colpito da un furgone un 85enne che aveva appena attraversato la strada e, colpito dallo specchietto del mezzo, è caduto dal marciapiede. Stavolta l’autista del furgone ha però prestato soccorso, in attesa che arrivassero la Potes di Offida e l’eliambulanza che ha trasportato il ferito a Torrette. Sul posto i carabinieri di Castel di Lama.