Investe un pedone e scappa: caccia al pirata

Investe un pedone e si è allontana dal luogo dell’incidente. L’episodio è accaduto all’imbrunire della giornata di ieri lungo la provinciale Salaria in località Sant’Anna di Centobuchi. La vittima del sinistro è un ragazzo di nazionalità pakistana Z. A. di 22 anni, che lavora in un’azienda della Vallata. I passanti hanno dato l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorsi. La centrale operativa del 118 di Ascoli ha inviato un equipaggio della potes di San Benedetto con medico dell’emergenza che ha stabilizzato il paziente a bordo dell’ambulanza.

Valutati i danni subiti, il pakistano è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale rivierasco in codice giallo traumatico, in attesa di essere sottoposto ad accertamenti clinici e diagnostici per una diagnosi precisa. Sul posto del sinistro è poi arrivata una pattuglia dei militari dell’arma che si è occupata della viabilità e della ricostruzione dell’accaduto. La centrale operativa della compagnia di San Benedetto ha diramato le ricerche della vettura condotta dell’automobilista pirata. In serata gli accertamenti erano ancora in corso.