"Investiamo sul territorio. Arriva una nuova filiale"

Nel momento in cui il sistema bancario italiano vive una progressiva rarefazione degli sportelli fisici, la Banca di Credito Cooperativo di Ripatransone e del Fermano fa una scelta controcorrente. In occasione dei 120 anni dalla fondazione, il direttore generale Vito Verdecchia e il presidente Michelino Michetti annunciano un ampliamento: una nuova filiale a Casette d’Ete, nel Fermano, per presidiare il territorio fino a Civitanova Marche. Un annuncio che arriva alla vigilia dell’assemblea dei soci, in programma il 5 maggio a Cupra Marittima, presso il ristorante Parco sul Mare. Un appuntamento che sarà occasione non solo per la presentazione del bilancio, ma anche per una riflessione ampia sulla tenuta del tessuto socioeconomico locale. Verdecchia parla di dati incoraggianti, in controtendenza rispetto al quadro nazionale: "Nel 2024 abbiamo registrato una crescita del prodotto bancario lordo, con un miglioramento in tutti gli aggregati principali. Un risultato rilevante se si considera che ci muoviamo in un contesto economico stagnante".

Il direttore spiega come la crescita sia anche un effetto indiretto della "desertificazione bancaria", ovvero la chiusura progressiva di filiali da parte di molte banche: "Meno sportelli significa più opportunità per chi decide di restare e investire sul territorio. Noi lo stiamo facendo". In particolare, si evidenzia la tenuta degli impieghi: "Cresciamo del 2%, mentre a livello bancario generale il dato è altalenante e nelle Bcc si ferma all’1%. Inoltre, l’indicatore di solidità della banca, in sei anni, è passato dal 19% a quasi il 30%". Sul fronte della governance, l’assemblea del 5 maggio avrà anche un significato simbolico. Il presidente Michelino Michetti, dopo 24 anni alla guida dell’istituto, non si ricandiderà. Un ciclo che si chiude in una fase di rinnovamento profondo. Michetti evidenzia come la digitalizzazione stia trasformando il sistema bancario, ma ribadisce un principio guida: "Oggi si parla tanto di innovazione, ma noi continuiamo a parlare con le famiglie e con le persone anziane. Molti non hanno dimestichezza con la tecnologia e per loro la nostra presenza fisica è fondamentale". Proprio in quest’ottica arriva l’autorizzazione per la nuova sede: "A Casette d’Ete apriremo una filiale che ci consentirà di servire meglio un’area più vasta".

Emidio Lattanzi