Investimenti, dai bagni alle barriere da rimuovere

Da un lato i canoni demaniali che aumentano, dall’altro la direttiva europea Bolkestain che incombe ormai da svariati anni. I balneari non ne possono più soprattutto della spada di Damocle che da tempo oscilla sulle loro teste visto che al momento anche per gli italiani dovrebbe valere quanto vale per i colleghi europei, salvo cambiamenti imprevisti. E gli addetti ai lavori chiedono una soluzione definitiva. "Non si può investire in una impresa a tempo" ribadisce il presidente dell’Itb Giuseppe Ricci "Perché le nostre sono delle imprese che danno lavoro a famiglie". "Che poi – aggiunge Ricci – come se non bastasse parliamo di imprese che richiedono investimenti continui. C’è, ad esempio, il Comune che poi ti viene a chiedere le passerelle nuove, i bagni, ecc..". Ricci fa riferimento ad una serie di adempimenti ai quali, in effetti, i concessionari sono tenuti e che richiedono investimenti. Problemi continui. In ordine di tempo, si ricorderà, il caos scoppiato in estate quando i concessionari furono costretti ad eliminare file di ombrelloni per occupazione abusiva a causa del piano Spiaggia, in pieno agosto, con i turisti che non riuscivano a trovare un ombrellone disponibile. E ancora, di recente, la problematica sulle barriere frangivento da rimuovere.