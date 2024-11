Investimento a Porta Romana. Travolto da un suv, gravissimo

Un drammatico incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri ad Ascoli. La vittima è Remo Orsini, 56enne allenatore di calcio: è stato investito mentre attraversava la strada lungo la circonvallazione e le sue condizioni sono gravissime. E’ successo tutto poco dopo le 18,30. Orsini si trovava lungo la circonvallazione, tra il ponte e l’incrocio di Porta Romana. Probabilmente si stava allenando facendo jogging. Ha deciso di attraversare la strada da destra verso sinistra, in direzione delle abitazioni; secondo le testimonianze, lo avrebbe fatto fuori dalle strisce pedonali, che in quel punto sono più prossime al ponte. Da est, quindi dalla zona dell’incrocio di Borgo Solestà, è sopraggiunta una Jeep Compass. Il conducente non si è accorto di questa figura vestita di scuro che, secondo le testimonianze, a capo chino stava attraversando la strada. Non è da escludere che non ha proprio fatto in tempo ed evitare l’impatto che è stato molto violento tanto che la persona investita è stata sbalzata prima sul cofano e poi sul parabrezza del suv, sfondandolo, prima di precipitare a terra. Remo Orsini ha perso subito conoscenza e ci sono state scene di disperazione fra i passanti che lo hanno soccorso, compreso il conducente della vettura che non si capacitava di quanto era accaduto. Sul posto sono giunti rapidamente i sanitari del 118, avvisati da automobilisti di passaggio. Hanno stabilizzato sul posto il tecnico di calcio, constatando che non era cosciente. Orsini è stato quindi caricato in ambulanza e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni dove è giunto in codice rosso, in condizioni gravissime. Sul luogo dell’incidente si sono portati in breve anche gli agenti della Polizia Locale di Ascoli che hanno innanzitutto regolato il traffico durante le operazioni di soccorso alla vittima del sinistro; poi hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del grave incidente occorso lungo la circonvallazione. Non avendo al seguito documenti di identità, alla sua identificazione si è giunti tramite una telefonata che la moglie ha fatto sul suo telefono, preso in custodia dalla Polizia Locale che l’ha informata dell’incidente di cui era rimasto vittima il marito. Remo Orsini, dipendente comunale, è persona molto conosciuta in città, facendo parte di una famiglia che si è sempre dedicata al calcio e ai giovani in particolare.

Tra l’altro è stato tra i primi a individuare il grande talento di Riccardo Orsolini, cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli, prima di essere ceduto alla Juventus e quindi al Bologna dove sta facendo un gran bene. Titolare di licenza di responsabile settore conseguita presso il centro sportivo di Coverciano della Figc, dal 2021 Orsini è responsabile scouting settore giovanile Ascoli calcio.

Peppe Ercoli