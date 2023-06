Investita in monopattino da un’auto

La Polizia stradale sta compiendo accertamenti sull’incidente avvenuto lo scorso 9 giugno ad Ascoli nel quale è rimasta ferita una ragazza di 20 anni. La giovane viaggiava su un monopattino quando, all’altezza del lavatoio a Porta Cappuccina, è stata affiancata da un’auto che l’avrebbe toccata facendola cadere a terra. La giovane solo ieri mattina ha sporto denuncia dopo essersi resa conto, attraverso esami diagnostici effettuati dopo l’incidente all’ospedale Mazzoni, che nella caduta aveva riportato la frattura del coccige, con una prognosi di 30 giorni. Alla Polizia stradale ha raccontato che l’auto era una Citroen rossa, alla cui guida c’era un anziano che si è fermato nell’immediatezza dell’incidente per poi allontanarsi dopo un "vivace" chiarimento con la ragazza che ha riferito anche i primi due numeri di targa.

Lì per lì sembrava un incidente di poco conto ed invece ci sono state conseguenze per la salute della 20enne ascolana che ha quindi sporto una denuncia contro ignoti. Sono in corso accertamenti per cercare di arrivare all’individuazione dell’anziano che era alla guida della vettura che avrebbe provocato l’incidente. In gioco c’è soprattutto il risarcimento danni, per tramite della compagnia assicuratrice dell’auto, in favore della vittima del sinistro avvenuto a Porta Cappuccina.