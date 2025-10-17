Investita sul lungomare da un motociclista. Entrambi feriti

Una donna di 74 anni è stata investita da un motociclista sul lungomare De Gasperi, a sud del ponte sul Tesino nel tratto compreso fra gli chalet ‘4Sorelle’ e ‘Tropical’. La vittima del sinistro è finita all’ospedale insieme con il conducente della moto che ha subito i danni maggiori. L’incidente si è verificato intorno alle 6,30 di ieri. Le cause sono in corso d’accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Grottammare che hanno eseguito i rilievi tecnici e si sono occupati della viabilità. Scattata la richiesta di soccorso, la centrale operativa del 118 di Ascoli ha inviato sul posto due ambulanze: un equipaggio della potes con medico a bordo e una della Croce Verde di San Benedetto. Entrambi i pazienti sono stati stabilizzati a bordo dell’ambulanza e poi trasportati al pronto soccorso in codice giallo traumatico. Il motociclista G. M. di 64 anni, che è rovinato a terra dopo aver urtato la donna a piedi, ha subito la frattura esposta della tibia e diverse ferite e contusioni. La donna, soccorsa dai volontari della Croce Verde, ha subito alcune ferite ad un braccio e diverse contusioni in più parti del corpo. La viabilità, in quel momento stava iniziando ad albeggiare, non ha subito particolari disagi poiché era molta scarsa. Sul posto anche il personale della Picenambiente per il riordino del luogo interessato dal sinistro. Il lungomare di Grottammare, a doppio senso di marcia su un’unica carreggiata, con sosta su entrambi i lati, è spesso teatro di incidenti stradali.

ma. ie.