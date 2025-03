Investito cinghiale sulla Statale: “Un’auto l’ha centrato in pieno”

Ascoli, 27 marzo 2025 – In piena notte, un cinghiale piomba sulla statale Adriatica affollata di camion e auto in entrambi i sensi di marcia, per la chiusura dell’autostrada, ed è il caos. Tre mezzi coinvolti, due persone ferite e danni importanti ai mezzi. E’ accaduto alle 23,15 della notte fra mercoledì e giovedì ai confini fra Cupra Marittima e Grottammare, subito dopo il parcheggio Saccoccia. L’accaduto lo racconta il conducente della Volkswagen Golf, L. C. di Grottammare che a quell’ora stava rientrando a casa dopo una visita ai familiari nel fermano. “In quel tratto la strada è molto buia, all’improvviso è spuntata una massa pelosa e poi ho sentito un colpo e non ho visto più nulla perché sono esplosi gli air-bag – racconta l’automobilista - Il cinghiale, una femmina incinta di due cuccioletti, è morta qualche metro dopo sulla corsia opposta, da dove è arrivata una Mercedes classe B che l’ha centrato scaraventandolo contro la mia macchina, finendo poi per tamponare un’altra Golf con a bordo una coppia di ragazzi. Ho chiamato il 112 e sono arrivati i soccorsi. La mia auto è rimasta molto danneggiata”. Sul luogo del sinistro sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, le pattuglie dei carabinieri di Cupra Marittima e di San Benedetto, l’ambulanza del 118 che ha trasportato i giovani al pronto soccorso per accertamenti. A seguire è intervenuto l’addetto del Cras (centro recupero animali selvatici) per portare via la carcassa del cinghiale dilaniato insieme ai suoi cuccioli. Nonostante l’ora tarda, la viabilità ha subito forti rallentamenti, poiché la statale SS 16 era molto frequentata, a seguito della chiusura notturna dell’autostrada per consentire i lavori all’interno della galleria ‘Grottammare’. Traffico di mezzi pesanti e auto, che dalle 22 alle 6 del mattino ha attraversato i centri abitati di Pedaso, Cupra Marittima e Grottammare. La statale Adriatica è rimasta parzialmente chiusa durante la fase dei soccorsi, dei rilievi e della rimozione dell’animale morto e dei mezzi coinvolti. Gli animali selvatici lungo la fascia costiera: cinghiali, lupi, caprioli mettono sempre più a rischio la viabilità anche lungo le principali arterie che, a questo punto, dovrebbero essere recintate, come avviane per le Autostrade, al fine di scongiurare eventi che possono mettere a rischio la vita delle persone.