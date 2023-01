Investito sulla Salaria: gravissimo

Grave incidente stradale a Colli: investito un anziano. Erano da poco trascorse le 18, quando l’uomo, di Colli, stava attraversando la strada, a pochi metri da casa, quando è stato travolto e sbattuto a terra. Ora è grave e in prognosi riservata, alla guida dell’auto che l’ha investito un uomo di mezza età, che per fortuna non è rimasto ferito. L’83enne stava attraversare la strada Salaria, probabilmente per far ritorno a casa, all’altezza del negozio Lucadei, quando per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Castel di Lama, è stato investito. L’incidente si è verificato nei pressi delle strisce pedonali. L’auto una station wagon grigia, che procedeva da mare verso monti ha centrato l’anziano che è caduto rovinosamente sull’asfalto. Ai primi soccorritori le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto serie, l’83enne era cosciente, ma molto dolorante. Subito sono stati allertati i soccorritori, sul posto è giunta prontamente un’ambulanza del Potes di Offida, con il medico a bordo, che ha prestato le prime cure del caso. L’uomo è stato stabilizzato e poi subito trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli. Bisognerà attendere le prossime ore per una valutazione delle sue condizioni. Sul posto oltre ai carabinieri di Castel di Lama, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica di quanto è accaduto è intervenuta anche la polizia stradale che ha aiutato a gestire il traffico che visto l’orario è andato in tilt. Sul posto è intervenuto anche un agente della polizia municipale di Colli del Tronto. Tante le persone che si sono raccolte intorno all’83enne molto conosciuto, e che ribadiscono che ormai attraversare la Salaria è diventata un’impresa molto pericolosa non solo per gli anziani, ma anche per i giovani, le cause sono molteplici: l’aumento del traffico e soprattutto l’alta velocità , ad aggravare la situazione sono anche le nuovi luci che non garantiscono più un’ottima visibilità.

Maria Grazia Lappa