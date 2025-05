"Io aggredita dal pitbull, quanta solidarietà"

E’ ancora sotto shock la signora Paola Ferri, residente ad Ascoli, proprietaria di Lulù, la cagnolina meticcia di taglia media aggredita all’interno della stazione di Porto d’Ascoli nel pomeriggio di lunedì. L’abbiamo incontrata davanti alla Clinica Veterinaria in zona Fornace di Grottammare. Lulù è ferita gravemente, come affermano i veterinari, ma non in pericolo di vita. Oggi sarà operata. Ha subito la frattura di un’anca e seri danni all’intestino e alla vescica. La proprietaria ha riportato una ferita alla mano destra, mentre i presunti danni ad un ginocchio si sono rivelate solo tracce di sangue perso dalla cagnolina. Quando sul posto è arrivata l’ambulanza del 118, la donna era già andata via per accompagnare la cagnolina dal veterinario. La signora Paola in compagnia di Lulù si trovava in attesa del treno per raggiungere Lanciano dove Paola è proprietaria di un’attività. "Ero ferma in attesa del treno quando ho visto arrivare il Pitbull e un cagnolino che correvano sui binari. Ho pensato che sarebbero passati tranquillamente. Ho guardato l’orologio ed ho visto che il treno sarebbe arrivato fra 4 minuti, così saliamo a bordo. All’improvviso il Pitbull si è fermato poi si avventato sulla mia cagnolina. Io non me ne sono neppure resa conto. E’ stato un attimo. Ho cercato di prenderla in mano ma non ci sono riuscita. Accanto a me c’erano un paio di ragazzi seduti sulle panchine. Ho urlato ‘vi prego aiutatemi’ perché anche loro non si erano resi conto di quello che stava accadendo. Io tremavo, non riuscivo più a respirare, mi sono inginocchiata, Lulù urlava. I due ragazzi hanno cercato di staccare la mia cagnolina dal Pitbull, poi è arrivato un altro ragazzo col codino che è passato sui binari ed è accorso. Come un filmine ha acchiappato il Pitbull per il collare e l’ha tenuto fermo fino a quando non sono arrivati polizia municipale e servizio veterinario. Ho saputo dopo che quel ragazzo praticava arti marziali. Non era esperto di cani, ma ha avuto coraggio e forza per bloccare il Pitbull".

Il compagno di Paola ha voluto ringraziare i ragazzi. Ringraziamenti anche a una coppia di persone che ha preso il cane, l’ha avvolto con una coperta e poi ha accompagnato il cane e la proprietaria nella Clinica di Grottammare. "Ci sono state tante coincidenze a nostro favore – aggiunge il compagno di Paola – tanta solidarietà e aiuto della gente. Poi è arrivato anche l’amico del proprietario del cane che accidentalmente l’aveva fatto scappare. E’ stata una distrazione e si è scusato tanto". Nella storia c’è anche una ragazza. "Il giovane che teneva fermo il Pitbull si è messo ad urlare ‘portate via la cagnolina’ e subito è arrivata una ragazza – prosegue Paola – che ha preso Lulù tutta insanguinata e passando nel sottopasso l’ha stesa a terra sul marciapiede del binario 1, mentre io piangevo in ginocchio perché ero sicura che Lulù fossa morta. Per me è come una figlia poiché io non ho figli".

Marcello Iezzi