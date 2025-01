"Io aggredito senza motivo"

Di un episodio a tratti incomprensibile, almeno nelle motivazioni a monte, si sta occupando il giudice del tribunale di Ascoli Angela Miccoli. Imputato di minacce e danneggiamento è un cittadino egiziano difeso dall’avvocato Giuseppe Falciani, per un episodio avvenuto il 4 dicembre del 2022 a San Benedetto. "Avevo finito di lavorare e sono andato in una pizzeria del centro per comprare qualcosa per cena. All’ingresso – ha raccontato la vittima dell’episodio, un marocchino di 38 anni – Mentre stavo entrando ho visto nei pressi dell’ingresso un egiziano che conosco perché lavora in un’attività di cui all’occorrenza mi servo. Senza alcun motivo a mia conoscenza mi ha mandato a quel paese. L’ho ignorato e sono entrato in pizzeria; quando sono uscito mi ha chiesto perché non gli rispondevo e mi sono diretto verso la mia auto, parcheggiata nei pressi. Lui mi ha seguito e ha sfondato il vetro, danneggiando anche uno sportello, minacciandomi di morte". A questo punto il marocchino ha chiesto l’intervento dei carabinieri.