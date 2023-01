"Io, discriminata dopo l’incidente Rinata con l’intervento al Mazzoni"

Accade anche per l’ospedale ‘Mazzoni’, dove di professionisti validi ce ne sono molti, di poter raccontare storie di buona sanità. La testimonianza di come al nosocomio ascolano ci siano eccellenze da tenersi strette, da non costringerle ad andarsene perché mancano personale e attrezzature adeguati affinché si possa erogare un servizio al meglio, è di Mariaincoronata Gabriele, testimone di Geova, pugliese di origine, ma residente a Fabriano. La donna è stata operata con successo al bacino, dopo un incidente grave, dal direttore dell’unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia del ‘Mazzoni’, Concetto Battiato, e dalla sua equipe, ed oggi finalmente è in piedi e pronta a tornare in pista per ballare il tango, visto che è anche una ballerina. "Ho avuto un incidente a Fabriano il 6 luglio scorso – racconta Mariaincoronata – e con l’eliambulanza mi hanno portato al Torrette di Ancona. Ma non mi sono sentita rispettata come testimone di Geova fin dall’inizio poiché quando mi hanno soccorsa mi hanno fatto la trasfusione di sangue senza vedere i miei documenti e senza, dunque, rispettare le mie volontà. Solo dopo che mio fratello ha chiamato l’ospedale di Ancona per dire loro che non volevo ricevere le trasfusioni di sangue, hanno rispettato la mia volontà. In seguito all’incidente, sono andata in coma, e ho riportato fratture all’avambraccio sinistro, all’omero destro e al bacino, ma non mi volevano operare senza trasfusioni, nonostante avessi l’emoglobina con valori buoni".

La signora Mariaincoronata è stata poi sottoposto ad un intervento chirurgico all’omero, nel rispetto delle sue volontà, al Torrette. "Ma non mi hanno operata – continua la Gabriele –, né al bacino, né all’avambraccio sinistro. L’ospedale che mi ha presa in carico è stato poi quello di Ascoli grazie al dottor Battiato che mi ha operata tenendo conto della mia volontà religiosa. Lo ringrazio, sia per avermi rispettata, sia per l’ottimo lavoro che ha fatto su di me. Sono stata ricoverata al Mazzoni il 21 settembre e due giorni dopo mi ha operata al bacino e all’anca dove mi è stata messa una protesi, tutto in un unico intervento, all’avambraccio invece il 12 ottobre. Quando mio fratello ha chiesto al dottor Battiato perché mi avesse così a cuore, gli ha risposto che odia le discriminazioni e che per lui tutti hanno diritto ad essere curati secondo la propria volontà. Sono state parole di una persona di una levatura morale non indifferente. Grazie ancora a lui e a quello che ha fatto per me". Questa, dunque, al di là della vicenda dal punto di vista religioso, la testimonianza di come all’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli ci siano professionisti bravi e di come spesso ci si rivolga altrove influenzati dal pregiudizio, senza sapere invece quello che di buono si ha la fortuna di avere vicino casa.

Lorenza Cappelli