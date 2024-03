’Io dono, tu doni, lei Donna’: l’evento targato Avis

’Io dono, tu doni, lei Donna’ il nuovo evento di Avis Monteprandone dedicato alla donna. ’Un evento creato da donne per le donne’, è questo lo slogan coniato per l’evento che si svolgerà nel pomeriggio di sabato prossimo nella splendida dimora Settecentesca di Villa Nicolai a Monteprandone. "Un circuito informativo, emotivo e sensoriale, dove ogni donna potrà vivere un’esperienza unica e gratificante – spiega il vicepresidente Avis di Monteprandone, Katia Rossetti – Negli ultimi tempi la figura della donna è, purtroppo, associata a situazioni spiacevoli, alimenta sensazioni di disagio, paura ed insicurezza. Questo evento vuole valorizzare i punti di forza dell’universo femminile, e cioè la bellezza, la sensibilità e la gentilezza". Le fa eco il presidente dell’Avis, Marcello Fratini, che evidenzia come negli ultimi anni ci sia stato un notevole incremento di donatrici all’interno dell’associazione, segno della generosità tipica della donna. Dati alla mano, le donne iscritte rappresentano il 42% del totale e nel 2023 hanno donato ben 101 sacche di plasma contro le 70 donate dagli uomini. L’evento si svolgerà nelle tre stanze del ’granaio’ di Villa Nicolai, utilizzate generalmente per i banchetti nuziali.