’Io, Emanuela’: lo spettacolo al Ventidio Basso con la polizia

Martedì il teatro Ventidio Basso è diventato il fulcro per le celebrazioni della memoria delle vittime di mafia con una rappresentazione teatrale dal titolo ’Io, Emanuela - Agente della scorta di Paolo Borsellino’, tratto dall’omonimo romanzo di Annalisa Strada con la regia di Sara Poli e portato in scena dalla bravissima Laura Mantovi. Uno spettacolo, che ripercorre la vita di Emanuela Loi, nella prospettiva della commemorazione 31° anniversario delle stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio dove persero la vita i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Francesca Morvillo ed i poliziotti incaricati della loro tutela Antonio Antonio Montinaro, Rocco Dicilio, Vito Schifani, Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina ed Emanuela Loi, nonché il 30° anniversario delle stragi che il folle delirio di onnipotenza di cosa nostra fece a Firenze, Roma e Milano. La mattina più di 600 studenti, provenienti dalle scuole di tutta la provincia, hanno assistito alla rappresentazione teatrale partecipando con grande entusiasmo e continui applausi a scena aperta. Si è replicato poi la sera con la cittadinanza ascolana e che ha visto la presenza di autorità civili militari e religiose.