"Io invalido e l’odissea per fare analisi"

E’ una storia incredibile quella che ci racconta un lettore di 48 anni, residente a Colli, con una invalidità intorno al 50% a seguito di un gravissimo incidente stradale accaduto nel 2000 lungo la strada che da Acquaviva va a Monteprandone. Ora S.A. deve sostenere accertamenti clinici e diagnostici almeno ogni due anni, ma fare le prenotazioni ultimamente è diventata una follia. "La risonanza magnetica muscoloscheletrica di piede e caviglia 140-150 giorni d’attesa, la risonanza magnetica all’intera colonna vertebrale non prenotabile; la visita ortopedica 30 giorni ma fuori provincia; il supporto psicologico 6-8 mesi per il primo colloquio. Nel pronto soccorso di San Benedetto – prosegue l’uomo – ho visto scene da ospedale da campo in territorio di guerra. Scene raccapriccianti, pazienti lasciati senza privacy e personale costretto a improvvisare in situazioni critiche. Il personale del 118 è costretto a gestire emergenze fuori dall’ospedale, senza adeguata preparazione per casi specifici". Il paziente ne ha anche per la cassa e l’accettazione. "Sportelli chiusi per mancanza di personale sia a San Benedetto e sia in Ascoli, dove in quest’ultimo ospedale su 20 sportelli spesso ne funzionano solo 3 o 4, con oltre 100 persone in attesa. Poi prenoti una visita, la paghi, arrivi in reparto e ti senti dire che il medico non c’è. Mi è capitato di essere mandato all’ospedale di San Benedetto per poi essere rimandato in quello di Ascoli". infine il paziente si rivolge ai politici regionali: "Ai cittadini che vi ascoltano nei vostri meeting: state raccontando loro questa realtà? Una volta per una visita urgente ho scritto più di una e-mail all’assessore alla sanità Saltamartini. Ho avuto l’appuntamento per un mese dopo". Tutte le e-mail, le ricette di prenotazione, la cronologia degli eventi descritti e non, sono documentati e anche in nostro possesso.