"Io, vent’anni fa nell’inferno di Nassiriya"

Non solo le grandi città ricordano la strage di Nassirya, ma anche i piccoli centri come Spinetoli, dove in una piazzetta del paese, nei pressi del mercato, la gente passa ogni giorno frettolosamente senza più pensare ai caduti di venti anni fa. Abbiamo intervistato il colonnello Davide D’Annunzio in riserva, di Pescara, reduce della missione a Nassirya. Nel suo giro per le Marche, sempre alla ricerca di rarità storico culturali si è imbattuto proprio il 12 novembre in un monumento a Pagliare.

Colonello, la mattina del 12 novembre 2003 a Nassiriya (Iraq) un camion cisterna pieno di tritolo mescolato a liquido infiammabile scoppia davanti all’ingresso della base Maestrale, sede della Msu italiana dei carabinieri. Cosa ricorda di quei momenti?

"Ero nella sala computer dell’edificio del governo regionale di Nassiriya. Sentì un ‘botto’, che mi sembrava leggero, ma vicino, mentre in realtà mi accorsi che era forte e lontano. Salì sul tetto del villino e vedi una colonna di fumo a circa due cilometri di distanza, verso il fiume Eufrate. vicino a me un impiegato arabo gridò ‘enfejar’, una parola araba che conoscevo dalle mie attività di pratica con gli esplosivi svolta a favore dei soldati del Kuwait, che vuol dire: esplosione. Dopo alcune ore vidi una ragazza che parlava inglese che entrava nel villino accompagnata da arabi del suo staff per farsi medicare una ferita lieve alla mano. Ci diceva che c’era stato un grave attentato alla base dei carabinieri. Ricordo che disse sorry, più volte, forse sottintendendo che pur avendo colpito gli italiani, l’attentato era conseguenza della situazione generata da autorità angloamericane. Cosa in cui forse almeno in parte vera".

Un militare di professione può avvertire il senso del pericolo e avere paura?

"Ricordo che in quel periodo provavo spesso forte tensione emotiva, certamente a tratti anche paura. Ricordo la sensazione frequente, al risveglio, di timore di non arrivare vivo a sera. Naturalmente facevo in modo che questa sensazione non incidesse nella lucida vigilanza che, in quelle circostanze, un militare è importante mantenga sempre".

Sono passati 20 anni da quel tragico evento. Siete stati degli eroi, eppure sembra che tutto questo per lo Stato italiano sia solo una parola...

"Non credo assolutamente di essere stato un eroe, ma solo un soldato, che ha provato a svolgere ruoli e compiti assegnati dall’istituzione militare, riuscendoci in qualche modo senza riportare traumi importanti o ferite".

Siete andati in una terra martoriata per portare la pace, a distanza di anni sembra che la situazione sia addirittura peggiorata, che cosa ne pensa di tutto questo?

"Non credo che la situazione sia peggiorata, sia localmente a Nassirya che a livello nazionale, in Iraq. Dalle immagini viste in Tv e in google maps, ho visto che in alcuni luoghi attuali in cui agii in quel periodo ci sono edifici e realtà che mi danno l’impressione di una nazione organizzata e certo più ordinata dell’Iraq di quel tempo".

Cosa non funzionò?

"Forse non sono abbastanza informato da poter fare un’analisi accurata degli eventi del tempo, ma ritengo che il governo statunitense del tempo sottovalutò l’enorme e gravoso compito di gestire uno dei paesi più grandi e popolosi del Medio Oriente, schierando forze numericamente insufficienti. Il governo italiano da parte sua forse si inserì in un dispositivo già problematico attuando procedure non adatte alla violenza pesante e diffusa conseguente alla difficile situazione del paese, con conseguenze note".

Rimane il ricordo delle vittime, ma questo sacrifico per la sicurezza e la difesa della pace è valso la pena?

"Ritengo personalmente che il sacrificio sofferto dall’Italia sia stato pesante e forse eccessivo rispetto ai risultati effettivamente ottenuti, ma penso che la responsabilità di questo parziale insuccesso sia da ascrivere solo in misura relativa al governo italiano del tempo, che forse si fidò eccessivamente della organizzazione degli alleati angloamericani, comportandosi con dignitosa efficienza pur nelle difficili circostanze del momento".

Maria Grazia Lappa