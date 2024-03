Ipotesi comunità energetica rinnovabile a Massignano

A Massignano prende corpo l’ipotesi di realizzare una comunità energetica rinnovabile, aperta a tutti, senza confini ideologici o di schieramento politico, con l’unico scopo di massimizzare i benefici economici per i partecipanti e, quelli sociali e ambientali per il territorio. Per ulteriori informazioni o per partecipare all’iniziativa scrivere al seguente indirizzo: cer.partecipazione@gmail.com. Gli organizzatori informano che è stato pubblicato sul sito del ministero dell’Ambiente il decreto con le regole definitive e gli incentivi alle comunità energetiche. E’ una grande opportunità per tutti i cittadini italiani, ma in modo particolare per quelli dei comuni con un numero di abitanti al di sotto dei 5.000. Nel testo si prevede per loro un contributo a fondo perduto, fino al 40% dei costi ammissibili, rivolto ai possessori degli impianti fotovoltaici facenti parte della comunità energetica, che sono associazioni di cittadini (produttori o anche solo semplici consumatori di energia elettrica), di enti pubblici e di aziende che producono e condividono l’energia elettrica prodotta e consumata. Attraverso i loro impianti fotovoltaici formano una rete locale, che può estendersi anche oltre il proprio Comune.