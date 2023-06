Ipotesi ’Il Volo’ in concerto in piazza: si lavora allo show per luglio

Un grande concerto, con artisti di assoluto prestigio in piazza del Popolo ad Ascoli. A questo sta lavorando un imprenditore ascolano desideroso di regalare alla città un concerto di pregio, con ingresso per altro gratuito. Da qualche mese c’è fermento intorno a questo evento che, secondo indiscrezioni, vedrebbe protagonista nel salotto ascolano ’Il Volo’. Si tratta chiaramente del trio musicale tra i più apprezzati al mondo che si esibirebbe in piazza del Popolo in una data da individuare nella seconda metà di luglio. Sembra infatti in dirittura d’arrivo la trattativa per portare nel salotto ascolano Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble che aggiungerebbero una data al loro tour che in Italia li ha già visti protagonisti all’Arena di Verona l’1 e il 3 maggio, con in vista tre date al teatro degli Arcimboldi di Milano (2, 3, 4 settembre) con "Tutti per uno". Successivamente, fino a fine ottobre proporranno "Il Volo live concert" in varie città europee, tra le quali Zurigo, Budapest, Lussemburgo, Bucarest, Bruxelles, Praga, nell’antico teatro di Plovdiv in Bulgaria. Nei mesi scorsi hanno portato la loro musica in America Latina a El Salvador, Bogotà, Quito, Mostazal, Buenos Aires, San Paolo del Brasile, Rio del Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Mexico City, Monterrey, Guadalajara, Panama City, Santo Domingo, San Juan. Ovunque i concerti de "Il Volo" hanno registrato il tutto esaurito. Ma prima di dare vita a settembre al tour "Il Volo" potrebbe esibirsi in una serata straordinaria nella suggestiva cornice di piazza del Popolo per iniziativa di un imprenditore ascolano che pagherà le spese necessarie per portare ad Ascoli il trio.

Nei mesi scorsi ci sono stati sopralluoghi ad Ascoli per studiare la fattibilità dell’iniziativa e tutto dovrebbe ormai essere stato definito tanto che, a meno di malaugurate sorprese, l’annuncio ufficiale dovrebbe avvenire a breve, forse addirittura nella settimana entrante. Sabato sera oltre tre milioni di persone si sono sintonizzate su Canale 5 per vedere la seconda serata di "Tutti per uno" registrata in occasione di uno dei concerti de "Il Volo" all’Arena di Verona. E’ stato il programma televisivo più visto, così come lo è stata la prima parte, trasmessa dalla rete Mediaset il 27 maggio.

Peppe Ercoli