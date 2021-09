Ascoli, 27 settembre 2021 - La Ipsa di Castignano è una delle aziende protagoniste del distretto agroalimentare del Piceno. Il Ceo Andrea Emidi ha portato la sua ditta anche al Cibus, che si è svolto nelle scorse settimane a Parma : "Per noi come per gli altri operatori che erano presenti è stata una sfida importante che segna la ripartenza della partecipazione agli eventi fieristici dopo l’emergenza sanitaria. Siamo ottimisti e fiduciosi anche perché le indicazioni che sono arrivate dal Cibus sono molto importanti".

Emidi, oggi la vostra azienda esporta qualità in 60 paesi nel mondo.

"Cerchiamo di conquistare sempre nuovi mercati all’estero. Nell’ultima edizione del Cibus abbiamo avuto molti contatti con operatori provenienti da oltreoceano come Usa e America Latina. Nel contempo non sono mancati neanche compartori dell’Europa dsell’Est sempre più interessati ai nostri prodotti".



La vostra azienda offre una gamma estesa e innovativa: dalle basi per gelateria, ai mix e miglioratori speciali, fino alle panne vegetali, senza OGM e acidi transgenici con impianti all’avanguardia e un controllo di produzione assolutamente impeccabile. La crescita dell’azienda quindi continua? "Certamente abbiamo l’obiettivo di potenziare il nostro sito produttivo di Castignano. Siamo sempre stati a Castignano ed è lì che vogliamo continuare a crescere. Sono già iniziati i lavori per implementare le linee produttive ma riscontriamo altri problemi..."

Cioè?

"Abbiamo difficoltà a trovare addetti. La crescita della nostra azienda, infatti, si coniuga ovviamente con un conseguente aumento dei livelli occupazionali, ma non riusciamo a trovare, in questo momento delle nuove risorse da inserire nel nostro organico: sia perché non ci sono figure specializzate, sia perché a volte preferiscono gli aiuti dello Stato a un impiego".



La base del successo di Ipsa è quello di essere sempre avanti. Dal 1999, tra le prime aziende con certificazione di qualità con una gamma di prodotti in costante implementazione è riuscita a conquistare sempre nuove e importanti fette del mercato sia nazionale che internazionale. Nata nel 1978, Ipsa è oggi una grande impresa che offre risposte rapide e prodotti di alta qualità.



Per assicurare nuova crescita oltre ad avere a disposizione nuovi impianti produttivi ha bisogno in questo momento di nuovi addetti, ma purtroppo non riesce a trovarli e sembra quasi un paradosso in una zona come il Piceno dove fino a qualche mese fa era particolarmente rilevate il problema della disuccupazione.