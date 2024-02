Ipsia, il sindaco bussa in Regione

È con una spedizione in quel di Ancona, che il sindaco Antonio Spazzafumo intende risolvere il caso dell’Istituto ‘Guastaferro’. La prossima settimana, il primo cittadino rivierasco si recherà in regione per provare a recuperare i due indirizzi di studio, ovvero ‘Meccanica, meccatronica ed energia’ e ‘Elettronica ed elettrotecnica’, prima approvati e poi revocati da Palazzo Raffaello. "La prossima settimana sarò in regione – dichiara il sindaco –- per tutta una serie di attività, in cui inserirò anche questa. Non mi fermo alle risposte che l’assessore Biondi ha fornito alla consigliera Casini. Chiederò ulteriori spiegazioni per capire se ci sono i presupposti per riprendere questi indirizzi che ci sono stati prima dati e poi tolti. Al contempo chiedo alla consigliera Bottiglieri, che sta in provincia, se anche da parte di questo ente sono state portate avanti operazioni di sollecito alla regione, e in quel caso di potermene dare la documentazione, in modo che io possa integrarla alla mia".

Bottiglieri, infatti, ha firmato una domanda presentata durante il question time assieme a Paolo Canducci, per sapere quali azioni abbia adottato il comune per strappare il fatidico passo indietro alla giunta regionale. L’8 febbraio, peraltro, il primo cittadino ha scritto una lettera all’assessora Chiara Biondi, facendosi "interprete dello sconcerto e della delusione, non solo della dirigenza e del corpo docenti del ‘Guastaferro’, ma di un’intera comunità che vede inspiegabilmente stroncata la legittima aspirazione di San Benedetto ad ampliare e qualificare ulteriormente la propria offerta scolastica, accogliendo giovani desiderosi di acquisire competenze altamente richieste dal mercato del lavoro, e quindi di aprirsi ad interessanti prospettive professionali".

Per la minoranza, però, le parole del sindaco sarebbero poco concrete: "Questa è l’ennesima aria fritta – attacca Canducci – È stata inviata una letterina quando il sindaco ha rapporti diretti con Acquaroli e con buona parte degli assessori e consiglieri regionali di maggioranza. E già che c’è ha chiesto anche l’aiuto del presidente della provincia. Penso si debba fare molto di più: si deve parlare con Acquaroli e dirgli di rimettere questi corsi". Ad esprimersi duramente sul dietrofront della regione sono stati anche l’onorevole Giorgio Fede e la consigliera Marta Ruggeri, membro della prima commissione regionale: "Scelte del genere – hanno scritto i pentastellati - incidono sulla vita dei nostri ragazzi che orientano e programmano il loro futuro".

Giuseppe Di Marco