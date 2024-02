Ipsia, l’allarme delle imprese:: "Quei corsi sono fondamentali"

Caso ‘Guastaferro’, anche le aziende chiedono alla regione un passo indietro e la riconferma degli indirizzi revocati. È con un’accorata lettera che 15 imprese del territorio hanno firmato l’ennesima stoccata a Palazzo Raffaello, trinceratosi in un ostinato silenzio mai interrotto dopo la decisione di non attribuire gli indirizzi di ‘Meccanica, meccatronica ed energia’ e ‘Elettronica ed elettrotecnica’ all’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Antonio Guastaferro’. Era stata la stessa scuola a chiedere l’implementazione dell’offerta formativa, e poi anche la provincia di Ascoli. Il 5 gennaio, la regione aveva approvato la modifica, e 17 giorni dopo la revocava, in conformità a quanto deliberato negli anni precedenti. La missiva, inviata in regione, è stata sottoscritta da Western Co, Esa Elettromeccanica, Res, Ballatori Costruzioni, Meccanotecnica Picena, Partner, Roland Dg, Centrotermica, Linergy, Tfa Domoelectric, Frigotecnica Internazionale, Ascani Elettrocomm, Mercuri Paolo, Ksenia Security e La Fenice. "Vogliamo credere – scrivono – che questa vostra decisione derivi da un momento di ottundimento e, per l’immenso affetto che nutriamo per il nostro territorio e il nostro Paese, vi esortiamo a ripristinare i corsi degli indirizzi di studio ‘Meccanica, Meccatronica ed Energia’ e ‘Elettronica ed Elettrotecnica’ dell’Istituto ‘Antonio Guastaferro’ di San Benedetto".

Continuano le imprese: "Molti di noi si sono formati in questo istituto e, in particolare, in corsi di studio analoghi a quelli che avete revocato. Quei corsi sono stati di notevole importanza per noi e per il nostro territorio". Il mondo del lavoro parla apertamente: "Noi tutti abbiamo fra i nostri collaboratori ex studenti del ‘Guastaferro’. Al contrario della retorica dei giovani fannulloni abbiamo sempre trovato persone preparate, curiose e desiderose di apprendere. Qualità che solo un istituto di un certo spessore può dare. Siamo alla continua ricerca di figure professionalmente sempre più specializzate che, a dispetto della vostra insensata disposizione, sono ancora troppo poche". La decisione della regione, quindi, appare incomprensibile: "I nuovi corsi revocati sono oggettivamente fondamentali per la creazione di professionisti nel settore dell’industria 4.0 così come è evidente a tutti che le competenze di elettronica, elettrotecnica, meccatronica, energia e meccanica siano tra le più ricercate dalle aziende". Una nuova tegola, dopo le staffilate della dirigenza del ‘Guastaferro’, i suoi insegnanti, e il vertice provinciale.

Giuseppe Di Marco