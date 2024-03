Irregolarità in un cantiere. Blitz a Colli: scatta la multa

Controlli dei carabinieri del nucleo Nil e dell’ispettorato del lavoro in alcuni cantieri della Vallata. Mercoledì scorso, i carabinieri coordinati dal comandante Gianluigi Poli hanno fatto un blitz in un cantiere edile nel territorio del comune di Colli del Tronto, dove stavano lavorando due ditte. Nel corso delle operazioni sono state registrate diverse irregolarità, violazioni molto gravi, inoltre è stato scoperto un lavoratore in nero. Dopo i gravi fatti di Firenze i militari stanno intensificando i controlli, ispezionando diverse ditte per verificare il lavoro nero e la sicurezza. Nel mirino dei carabinieri un cantiere, dove nel corso degli accertamenti sono state individuate numerose inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Contestate complessivamente ammende e sanzioni amministrative, hanno elevato una multa penale di 52mila euro e una amministrativa di 8.500 euro. Al termine degli accertamenti i carabinieri hanno deferito in stato di libertà il titolare di società edile per non aver redatto il Pos. Dai sopralluoghi dei militari è emerso che l’impresa edile era intenta a svolgere lavorazioni in quota, senza aver predisposto idoneo parapetto per prevenire le cadute verso il vuoto e la seconda per non aver redatto il Pos (Piano Operativo di Sicurezza), ossia un documento obbligatorio che tutte le imprese esecutrici di lavori devono redigere prima di iniziare l’attività.

Nel documento devono essere descritte le misure preventive e protettive da mettere in atto, all’interno del cantiere stesso, a tutela dei lavoratori. Contestato anche l’inadeguata recinzione del cantiere, la viabilità all’interno dello stesso e anche le scale sprovviste di parapetti e corrimano. Dopo l’incidente mortale nel cantiere edile di Firenze i controlli si intensificano, l’attività di controllo effettuata dai militari mira a tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro e a contrastare, dove riscontrato, il fenomeno dell’impiego irregolare di manodopera.

Maria Grazia Lappa