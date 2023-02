Irrigazione, ora si cambia: "Impianti più moderni"

Al via i lavori di ammodernamento del canale irriguo del Consorzio di Bonifica delle Marche. In quest’ottica si è sviluppato il progetto di ammodernamento dell’irrigazione avviato lungo la Vallata del Tronto, impegnato nella sostituzione delle ormai obsolete canalette con la realizzazione di condotte a pressione. L’intervento, programmato con la Regione e finanziato con fondi del Programma di Sviluppo Rurale (Psr), ha già dato alla luce una prima tranche di progetto. L’area interessata riguarda il territori di Ascoli, Colli e Spinetoli per un totale di 245,8 ettari di superficie irrigua. E’ in fase di appalto invece, e partirà subito dopo l’estate, la seconda parte del progetto che interessa 346,6 ettari di superficie irrigua a Monsampolo. Il presidente del Consorzio di Bonifica Claudio Netti ha dichiarato: "Il passaggio da una irrigazione a scorrimento ad una a pressione ha non solo il vantaggio di aprire a nuove tecniche di irrigazione (gli impianti a pioggia o a goccia ad esempio) ma anche di poter applicare alla bolletta la tariffa cosiddetta ‘binomia’ distinguendo i costi di accesso al servizio rispetto a quelli invece relativi al consumo reale. All’efficientamento degli impianti si affiancherà così una attività di sensibilizzazione nel consumo idrico che è diventata oggi fondamentale per tutti gli operatori agricoli visto l’allungamento della stagione estiva e un rischio sempre maggiore di siccità". In una logica di revisione dei sistemi di irrigazione vanno anche gli interventi che il Consorzio di Bonifica ha pianificato per il Comprensorio irriguo della Vallata del Tenna e quello dell’Aso e che consentiranno di avere tutta l’area Tronto-Tenna-Aso servita a pressione.