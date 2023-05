ISC MONTEPRANDONE

Si sente parlare molto, in questi ultimi tempi, di cambiamento climatico. I rischi legati a questo urgente fenomeno sono diversi: inquinamento dell’aria, eventi meteorologici estremi, malattie, migrazioni forzate e problemi di salute mentale. Inoltre si rileva anche una crescita della fame nei luoghi dove non si trova cibo o non si può coltivare. Ci sono poi aumenti dei livelli marini e delle temperature, delle precipitazioni intense e della percentuale di cicloni tropicali violenti. La variazione del clima nella storia del pianeta non è nuova ma il riscaldamento climatico a cui assistiamo da circa 150 anni è anomalo perché innescato dall’uomo e da attività come la produzione di energia e di alimenti, la fabbricazione di prodotti, la deforestazione, l’uso dei trasporti, l’energia per gli edifici e il consumo eccessivo. Se lo stato di cose continuerà così in futuro sarà pericolo di morte certa. Dobbiamo diminuire le emissioni nocive come da accordo stabilito con il Green Deal, il cosiddetto patto verde europeo, che consiste in una serie di iniziative che hanno lo scopo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Si sta pensando all’uso della pompa di calore per sostituire le caldaie e alla costruzione di pale eoliche per ridurre l’anidride carbonica e trasformare la produzione chimica in energia verde.

Si stanno pensando e sviluppando alcuni modi intelligenti per alimentare le fabbriche. L’Italia sta poi lavorando sull’efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici, sul miglioramento della gestione dei rifiuti e le ciclovie. Il cambiamento climatico è una minaccia sanitaria per le generazioni future e a lanciare l’allarme è stato l’Oms, Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha reso noto che ogni anno, a causa di questo fenomeno, potrebbero morire più di 250.000 persone per malattie come la malaria, lo stress da caldo e anche per malnutrizione. La Commissione europea ha creato un portale per promuovere la EU Mission "Adaptation to Climate Change", un programma che vuole esaminare il modo in cui la "società" agisce nei confronti dell’ambiente dato che, dagli anni ’90, la situazione è diventata più drastica e, tra il 2020 e il 2022, si sono segnalati sbalzi di temperatura altissimi. In Francia e nel Regno Unito durante l’ondata di calore del 2022, si sono registrate temperature record rispetto alle loro posizioni geografiche. L’IPCC, l’organo internazionale più importante per la valutazione del cambiamento climatico, nell’ultimo rapporto, avverte che, entro i prossimi 10 anni, dobbiamo ridurre l’emissione di CO2 e parla di tagli "profondi, veloci e duraturi". I modelli climatici prevedono nei prossimi 30 anni un aumento delle temperature fino a 2 C° ed è necessario arginare assolutamente gli effetti che potrebbero verificarsi.