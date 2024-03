ISC NORD SAN BENEDETTO

Caro lettore, noi alunni della classe 2ªC Sacconi dell’ISC Nord abbiamo deciso di affrontare il tema del rispetto ambientale perché crediamo fermamente che "la Terra è la nostra casa e non ne abbiamo una di riserva". Ogni giorno sentiamo parlare in tv e sui giornali di cambiamento climatico, riduzione della biodiversità, isole di plastica, acidificazione degli ecosistemi sensibili, disastri ambientali, tumori e decessi prematuri. Ma questi sono solo alcuni degli effetti dell’inquinamento globale che, via via, sta spingendo la Terra verso un punto di non ritorno. Il nostro grido d’allarme nei confronti di questi fenomeni, che si alimentano a vicenda in un vero e proprio circolo vizioso, non deve rimanere inascoltato. Per troppo tempo l’uomo ha ’usato’ il pianeta a proprio piacimento, senza pensare alle conseguenze che le sue azioni avrebbero procurato, incurante del mondo che avrebbe lasciato ai propri figli. Già nel 1962, l’allora Presidente degli Stati Uniti, J.F. Kennedy, affermava che "I nostri problemi vengono creati dall’uomo, perciò possono essere risolti dall’uomo. Il legame fondamentale che ci unisce è che abitiamo tutti su questo piccolo pianeta. Respiriamo tutti la stessa aria. Abbiamo tutti a cuore il futuro dei nostri figli. E siamo tutti solo di passaggio".

Noi ragazzi pensiamo che sia giunto il momento di cambiare in positivo ed invertire la rotta per dirigerci verso uno sviluppo equo e sostenibile che consenta alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. In questa prospettiva anche alcuni degli SDGs (obiettivi di sviluppo sostenibile), posti dall’ONU e inglobati nell’Agenda 2030, hanno lo scopo di creare un’economia che si sviluppi in modo responsabile e che utilizzi le risorse naturali con parsimonia, traendo i vantaggi offerti dalla tecnologia senza arrecare danni all’ambiente. Ma cosa possiamo fare per promuovere la sostenibilità ambientale? La sostenibilità ambientale è un impegno che richiede azioni concrete da parte di tutti, singoli individui, comunità e governi. Ognuno di noi può contribuire a preservare il nostro pianeta adottando pratiche sostenibili nella vita quotidiana, come ad esempio ridurre l’impiego di risorse energetiche ed idriche, utilizzare i trasporti pubblici o i mezzi ecologici, riutilizzare e riciclare, insomma consumare in modo responsabile e consapevole. Solo modificando il nostro stile di vita, usando in modo efficiente le risorse limitate e imparando a mettere in atto comportamenti responsabili e sostenibili, riusciremo a lasciare una lieve impronta ecologica sulla nostra Madre Terra. Per saperne di più, seguiteci sul canale YouTube www.youtube.com/@SacconiGreen (I guardiani del pianeta).